Σαν σήμερα η πιο... iconic φωτογραφία του ΝΒΑ με τους Ουέιντ - ΛεΜπρον! (pic & vid)

Σαν σήμερα, πριν από 9 χρόνια, οι Ουέιντ και ΛεΜπρον δημιούργησαν μια φάση, η οποία έφερε μια από τις πιο δημοφιλείς και εμβληματικές φωτογραφίες του ΝΒΑ.

Οι δύο παίκτες έπαιζαν για τους Χιτ κόντρα στους Μπακς, ήταν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο DWade έφυγε στον αιφνιδιασμό, έβγαλε την ασίστ στον «Βασιλιά», όχι alley oop όπως πολλοί νόμιζαν και ο ΛεΜπρον κάρφωσε.

Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον Ουέιντ να πανηγυρίζει το κάρφωμα του φίλου και συμπαίκτη την ώρα που εκείνος κάρφωνε δυνατά στο καλάθι.

9 years ago today, Morry Gash captured one of the most iconic NBA photos of all-time: Dwyane Wade celebrating while LeBron dunks behind him.

Since most people have only seen the photo, they assume it was alley-oop. It wasn't.

pic.twitter.com/T5FaTw9miO

— Ballislife.com (@Ballislife) December 6, 2019