Φιτζντέιλ: «Είμαι αηδιασμένος με την προσπάθεια μας» (vid)

Δεν λένε να φτιάξουν τα πράγματα για τους Νικς, που πηγαίνουν από την μία βαριά ήττα στην άλλη. Η ομάδα από την Νέα Υόρκη έχασε από τους Νάγκετς με 129-92 και βυθίστηκε στο 4-18 και φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.

Αυτή ήταν η 8η συνεχόμενη ήττα για τους Νικς και ο προπονητής τους απασφάλισε.

Ο Φιζτντέιλ τόνισε ότι η προσπάθεια που έκανε η ομάδα του ήταν... αηδιαστική, ενώ συνέχισε για τον αν αναλαμβάνει την ευθύνη: «Δεν με νoιάζουν όλα αυτά, δεν τα σκέφτομαι καν».

Όλα δείχνουν πως οι δρόμοι των δύο πλευρών θα χωρίσουν και μένει να δούμε το πότε.

“Sickening."

David Fizdale reacts and breaks down Knicks' 129-92 loss to the Nuggets. New York is now 4-18 on the season.

(via sny_knicks)pic.twitter.com/YGxjATWSaj

— Steven Candelaria (@StevoCandelaria) December 6, 2019