Η ομάδα του έχασε, αλλά πήρε τα παπούτσια του Ουέστμπρουκ! (pics)

Οι Ράπτορς ηττήθηκαν στην έδρα τους από τους Ρόκετς με 119-109 κάτι που στεναχώρησε ένα μικρό φίλαθλό τους.

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, όμως, θέλησε να τού φτιάξει λίγο το κέφι, αφού διάβασε το πανό που κράταγε ο πιτσιρικάς κι έλεγε: «Η καρδιά μου είναι με τους Ράπτορς, αλλά ο Ουέστμπρουκ είναι ο ήρωάς μου».

Τι έκανε, λοιπόν, ο παίκτης των Ρόκετς; Τον πλησίασε και τού έδωσε τα παπούτσια του!

Σίγουρα ο μικρός θα θυμάται για πάντα αυτή την όμορφη στιγμή!

His team lost, but he got his hero’s kicks! #NBAKicks pic.twitter.com/0kEaL4EN9c

— NBA KICKS (@NBAKicks) December 6, 2019