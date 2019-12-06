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Ουίζαρντς - Σίξερς 119-113: Η εμφάνιση καριέρας του Χατσιμούρα! (vid)

Ουίζαρντς - Σίξερς 119-113: Η εμφάνιση καριέρας του Χατσιμούρα! (vid)

Ουίζαρντς - Σίξερς 119-113: Η εμφάνιση καριέρας του Χατσιμούρα! (vid)

Τρομερό βράδυ για τον Ρούι Χατσιμούρα κόντρα στους Σίξερς!

Ο 19χρονος rookie των Ουίζαρντς ξεχώρισε στη νίκη της ομάδας του, καθώς έκανε ρεκόρ σε πόντους, σημειώνοντας 27!

Ακόμη, πήρε 7 ριμπάουντ κι έκανε 2 κλεψίματα στη νίκη των Ουίζαρντς με 119-113.

Δείτε την εμφάνισή του

Rui Hachimura Highlights - 76ers at Wizards 12/5/19

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