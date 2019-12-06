Ο 19χρονος rookie των Ουίζαρντς ξεχώρισε στη νίκη της ομάδας του, καθώς έκανε ρεκόρ σε πόντους, σημειώνοντας 27!
Ακόμη, πήρε 7 ριμπάουντ κι έκανε 2 κλεψίματα στη νίκη των Ουίζαρντς με 119-113.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 3vs
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1vs
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 85vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 77vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 67vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 111vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 99
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
INTER -vs
ΡΟΜΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 119vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 109vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 132vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 139
OSC LILLE -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΝΙΜ -vs
ΛΥΩΝ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
LIVE
GONG/ZHANG 1vs
MOCHIZUKI/SHIMA. 0
LIVE
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ 0vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 1
LIVE
SASI KUMAR MUKUND 0vs
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΝΓΚ ΖΕ 0vs
LEE DUCKHEE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
YUKI MOCHIZUKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
JANG SU JEONG 0vs
CHANG KAI-CHEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
TANG QIANHUI 1vs
PARK SOHYUN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΧΟΤΖΟΥΜΙ ΕΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NAM JI SUNG 1vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
JIANG/TANG -vs
JANG/KIM -
CHOI/HAN -vs
LEE/WU -
PURCELL/YAMASAKI -vs
NAM/SONG -
Τρομερό βράδυ για τον Ρούι Χατσιμούρα κόντρα στους Σίξερς!
Ο 19χρονος rookie των Ουίζαρντς ξεχώρισε στη νίκη της ομάδας του, καθώς έκανε ρεκόρ σε πόντους, σημειώνοντας 27!
Ακόμη, πήρε 7 ριμπάουντ κι έκανε 2 κλεψίματα στη νίκη των Ουίζαρντς με 119-113.
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