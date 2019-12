«Άναψαν» τα αίματα στο παιχνίδι των Νικς με τους Νάγκετς. Σε μια επίθεση των φιλοξενούμενων, ο Μόρις έσπρωξε τον Γιόκιτς και παραλίγο να έχουμε ένταση ανάμεσά τους.

Ωστόσο, με την συμβολή των ψυχραιμότερων οι δυο τους χωρίστηκαν και το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς μεγαλύτερη ένταση.

Morris and Jokic had to get separated after a quick shoving match pic.twitter.com/DcEL7pxe6X

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 6, 2019