Άντονι: Εγγυημένο συμβόλαιο με τους Μπλέιζερς μέχρι το τέλος της σεζόν

Μπορεί ο Καρμέλο Άντονι να βρήκε ομάδα ώστε να αποδείξει πως μπορεί να προσφέρει ακόμα στο ΝΒΑ, όμως οι τρομερές εμφανίσεις του, έφεραν και εγγυημένο συμβόλαιο! Συγκεκριμένα οι Μπλέιζερς του το προσέφεραν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Άντονι, μετρά σε 8 παιχνίδια 16,9 πόντους, 5,9 ριμπαουντ και 1,8 ασίστ ανά αγώνα. Πρόκειται για τρομερά νούμερα, για έναν παίκτη που απουσιάζει έναν χρόνο από το ΝΒΑ.

Carmelo Anthony's contract with the Blazers will become fully guaranteed for the remainder of the season, @wojespn pic.twitter.com/SXZbMQauAj

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 6, 2019