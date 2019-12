Σαν σήμερα το 2016 οι Ουόριορς επικρατούσαν με άνεση των Πέισερς, ωστόσο το παιχνίδι έμεινε στην ιστορία χάρη στον Κλέι Τόμπσον.

Ο γκαρντ των Ουόριορς σε εκείνη την αναμέτρηση είχε σκοράρει 60 πόντους κάνοντας συνολικά μόλις 11 ντρίμπλες.

Θυμηθείτε το βίντεο...

11 dribbles.

60 points.

On this day in 2016, Klay put on a CLINIC pic.twitter.com/rRgoL7UUDr

