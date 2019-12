O ΛεΜπρον έδωσε τα παπούτσια του την ώρα του αγώνα και εκνεύρισε τους Τζαζ (vids)

Σε ένα περίεργο περιστατικό βρέθηκε μπλεγμένος ο ΛεΜπρον Τζέιμς στον αγώνα κόντρα στους Τζαζ. Ο «Βασιλιάς» αποφάσισε να δώσει τα παπούτσια του σε κάτι παιδάκια και μέχρι εδώ η ιστορία δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αφού τα παιδιά έφυγαν κατενθουσιασμένα.

Το πρόβλημα ξεκινάει ότι το έκανε την ώρα που ακόμα ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, δείχνοντας ασέβεια ως προς τον αντίπαλο, κάτι που σχολίασαν και οι εκφωνητές του αγώνα, αφού ο ΛεΜπρον καθόταν στον πάγκο χωρίς παπούτσια..

the game was still going lmaooooooooo https://t.co/XVmTjT1qyR

“Look at LeBron, he’s on the court. With no shoes… that’s some disrespect right there.”

Jazz announcers weren't having it pic.twitter.com/mG0phvgDAd

