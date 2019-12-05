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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
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TOP 10: Ο Ντράμοντ έκανε «πόστερ» τον Γιάννη και ο Ντέιβις... απογειώθηκε! (vid)

TOP 10: Ο Ντράμοντ έκανε «πόστερ» τον Γιάννη και ο Ντέιβις... απογειώθηκε! (vid)

TOP 10: Ο Ντράμοντ έκανε «πόστερ» τον Γιάννη και ο Ντέιβις... απογειώθηκε! (vid)

Το κάρφωμα του Αντρέ Ντράμοντ πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η... πτήση του Ντέιβις είναι στις 2 πρώτες θέσεις του ΤOP 10 του ΝΒΑ.

Εντυπωσιακό για άλλη μια φορά το TOP 10 του NBA.

O Αντρέ Ντράμοντ έκανε... πόστερ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και βρέθηκε στην 2η θέση, αλλά η κορυφή ανήκει στον Άντονι Ντέιβις.

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