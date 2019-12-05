TOP 10: Ο Ντράμοντ έκανε «πόστερ» τον Γιάννη και ο Ντέιβις... απογειώθηκε! (vid)

Εντυπωσιακό για άλλη μια φορά το TOP 10 του NBA.
O Αντρέ Ντράμοντ έκανε... πόστερ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και βρέθηκε στην 2η θέση, αλλά η κορυφή ανήκει στον Άντονι Ντέιβις.
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -
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ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
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ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
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ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
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ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
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ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 106vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 103vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 128vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 118vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 112vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 100vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 106vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 121vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 96vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 127vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 116
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
VK CESKE BUDEJOVICE -
ΤΕΛΙΚΟ
YE QIU YU 0vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
YANG TSUNG-HUA 0vs
YUKI MOCHIZUKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΡΕ-ΑΠΙΣAΧ ΑΜΠΙΓΚAΙΛ 1vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEE DUCKHEE 2vs
ΣΙΜΑΜΠΟΥΚΟΥΡΟ ΣΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TANG QIANHUI 2vs
ΚΙΜ ΝΤΑΜΠΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ 0vs
ΖΑΝΓΚ ΖΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 2vs
ΛΙ ΓΙΑ-ΧΣΟΥAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
ΖΙΕ ΚΟΥΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHANG/HSU 0vs
CHOI/HAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ZHAO/ZHENG 1vs
PURCELL/YAMASAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
HSUAN/HSIEH 0vs
JANG/KIM 1
ΤΕΛΙΚΟ
LEE/WU 2vs
HOZUMI/NAMIGATA 0
ΤΕΛΙΚΟ
JIANG/TANG 1vs
KIM/YE Q. 0
ΤΕΛΙΚΟ
KADHE/RAMANATHAN 1vs
MOCHIZUKI/SHIMA. 2
Το κάρφωμα του Αντρέ Ντράμοντ πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η... πτήση του Ντέιβις είναι στις 2 πρώτες θέσεις του ΤOP 10 του ΝΒΑ.
Εντυπωσιακό για άλλη μια φορά το TOP 10 του NBA.
O Αντρέ Ντράμοντ έκανε... πόστερ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και βρέθηκε στην 2η θέση, αλλά η κορυφή ανήκει στον Άντονι Ντέιβις.
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