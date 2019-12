Θέαμα μοιράζει στα ματς του Dominican High School ο Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Ο αδερφός του Γιάννη και του Θανάση δεν σταμάτησε να καρφώνει και κατάφερε να πετύχει 29 πόντους.

Σίγουρα το μέλλον του ανήκει.

Απολαύστε τα καλύτερα του Άλεξ.

Alex Antetokounmpo WENT OFF for 29 last night @Giannis_An34 pic.twitter.com/SeHNkH0FNu

— Overtime (@overtime) December 4, 2019