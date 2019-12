O Αντετοκούνμπο πετυχαίνει τρίποντο από το... σπίτι του και προκαλεί τρόμο! (vid)

Ο Έλληνας σταρ μπορεί να μην είχε ως δυνατό του σημείο το τρίποντο, αλλά φέτος δουλεύει πολύ και αυτό φαίνεται πλέον και στο παρκέ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα πηγαίνει πολύ καλύτερα σε αυτόν τον τομέα και η λίγκα τρομάζει με την ολοκλήρωση του νεαρού αστεριού της, με το ποσοστό του αισίως να περνά το 30% και να φτάνει στο 31.8%.

Κόντρα στους Πίστονς, ο Αντετοκούνμπο ισοφάρισε για ακόμα μια φορά το ρεκόρ καριέρας του στα τρίποντα, έχοντας 4/8 και πλέον δείχνει παιχνίδι με το παιχνίδια να νιώθει όλο και καλύτερα. Μάλιστα, ο Γιάννης πήρε ίσως την πιο μακρινή του προσπάθεια στο ΝΒΑ, αφού ευστόχησε από το... σπίτι του. Μάλιστα ρωτήθηκε γι' αυτό και στην συνέντευξη μετά το παιχνίδι και απάντησε χαρακτηριστικά.

«Προσπαθώ να βελτιωθώ στο τρίποντο, αυτό είναι το μυστικό. Δεν με νοιάζει ιδιαίτερα αν θα το βάλω ή θα το χάσω αυτή την στιγμή. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος και ξέρω ότι με το να το κάνω αυτό θα με βοηθήσει όταν μετράει πιο πολύ και κάπως έτσι το σκέφτομαι. Όσο προχωράει η σεζόν, θυμάσαι ξανά πως να βρίσκω την θέση μου και όλα έρχονται πιο εύκολα».

Δείτε την εντυπωσιακή του εύστοχη προσπάθεια:

