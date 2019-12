Αντετοκούνμπο: «Αδελφός μου ο Κρις, σημαίνει πολλά αυτό που έκανε» (vid)

Οι Μπακς πήραν ακόμα μια νίκη, κόντρα στους Πίστονς αυτή την φορά, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει τα... δικά του και πάλι. Ο Γκρίφιν και οι συμπαίκτες του φάνηκαν να προσπαθούν να σταματήσουν τον Γιάννη με σκληρά φάουλ, μέχρι που απειλήθηκε σύρραξη με τον Κρις Μίντλετον να πηγαίνει να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του.

Ο Έλληνας σταρ σχολίασε την τακτική των αντιπάλων του, όπως και τον Κρις, όπου τον χαρακτήρισε αδελφό του.

«Θα υπάρξουν πολλές ομάδες που θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μου, να με χτυπήσουν, να με πετάξουν κάτω. Αλλά πρέπει να μείνω σταθερός, έχω σπουδαίους συμπαίκτες που πάντα μου μιλούν και μου λένε να μείνω συγκεντρωμένος, να μείνω μέσα στο παιχνίδι, αλλά ξέρω ότι θα έχω πολλές επαφές και είμαι έτοιμος γι' αυτό.

Σε εκείνο το σημείο που έγινε αυτό με τον Γκρίφιν ήμουν απλά κουρασμένος. Το έκαναν όλη την νύχτα, στην αρχή αντιδρούσα, τους έδειχνα ότι μπορούμε να το κάνουμε παραπάνω από μπάσκετ και να τσακωθούμε, αλλά στο τέλος οι συμπαίκτες μου με ήθελαν στον παιχνίδι, ήθελαν να συγκεντρωθώ και σταμάτησε να με νοιάζει.

Σημαίνει πολλά για εμένα αυτό που έκανε ο Κρις. Ήμουν στο παρκέ δεν είδα ακριβώς τι έγινε, είχε πολλά σώματα μπροστά μου, αλλά το να βλέπω τον Κρις να πηγαίνει να με υπερασπιστεί και να του πει να σταματήσει, το είχε κάνει μια, δύο, σταμάτα. Είναι ο μεγάλος μου αδελφός εκεί έξω. Σημαίνει πολλά. Πάντα τον πρόσεχα, αλλά τώρα ακόμα παραπάνω. Το εκτιμώ».

Ενώ, για το τρίποντο που πέτυχε από πολύ μακρυά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε:

«Προσπαθώ να βελτιωθώ στο τρίποντο, αυτό είναι το μυστικό. Δεν με νοιάζει ιδιαίτερα αν θα το βάλω ή θα το χάσω αυτή την στιγμή. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος και ξέρω ότι με το να το κάνω αυτό θα με βοηθήσει όταν μετράει πιο πολύ και κάπως έτσι το σκέφτομαι. Όσο προχωράει η σεζόν, θυμάσαι ξανά πως να βρίσκω την θέση μου και όλα έρχονται πιο εύκολα».

"Seeing Khris going out there defending me... that's my big bro. It means a lot. I always had his back, but now I have it even more." pic.twitter.com/1YuSWLZWZG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 5, 2019