Λέικερς: Οι 10 σερί εκτός έδρας νίκες... δείχνουν τελικούς! (pic)

Εντυπωσιακά πράγματα κάνουν οι Λέικερς του ΛεΜπρόν και του Ντέιβις την φετινή σεζόν.

Οι λιμνάνθρωποι καθάρισαν και τους Τζαζ και έτσι έφτασαν για 4η φορά στην ιστορία τους τις 10 σερί εκτός έδρας νίκες.

Τις 3 προηγούμενες φορές που πέτυχαν κάτι τέτοιο έφτασαν στους τελικούς (1971-72, 1972-73, 1999-00).

Επιπλέον για 8ο ματς φέτος δέχθηκαν λιγότερους από 100 πόντους, περισσότερα από την περσινή σεζόν.

For the 4th time in franchise history, the Lakers have won 10 straight road games. The previous 3 teams went to the NBA Finals (1971-72, 1972-73, 1999-00).

Tonight was also the 8th game the Lakers allowed fewer than 100 points this season, already more than all of last season. pic.twitter.com/6fQW7Pqm6X

