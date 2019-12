Ο Γκρίφιν έσπρωξε τον Αντετοκούνμπο και ο Μίντλετον του ζήτησε τον λόγο! (vid)

Ένταση δημιουργήθηκε στο παιχνίδι των Μπακς με τους Πίστονς, αφού η εξαιρετική παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο εκνεύρισε τον Μπλέικ Γκρίφιν.

Σε μια φάση ο «Greek Freak» βρέθηκε στο παρκέ με φάουλ και αφού τον έσπρωξε ο Γκρίφιν και μετά πέρασε και πάνω από τα πόδια του, όντας προκλητικός. Αυτό δεν το άφησε να περάσει έτσι ο Κρις Μίντλετον, που έτρεξε προς τον αντίπαλο του να του ζητήσει τον λόγο για την συμπεριφορά του. Κάπου εκεί μπήκαν στην μέση οι ψυχραιμότεροι και τα πνεύματα ηρέμησαν, με τον Μίντλετον πάντως να είναι φανερά εκνευρισμένος.

Blake stepped over Giannis and the Bucks weren't having it pic.twitter.com/D5oBIjCycS

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2019