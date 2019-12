Συνεχίζει να κάνει χαρούμενους μικρούς και μεγάλους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak χάρισε τα παπούτσια του σε ένα κοριτσάκι που είχε τα γενέθλια του και ζήτησε μέσω ενός πανό το δωράκι της από τον ηγέτη των Μπακς.

Φυσικά ο Γιάννης δεν θα μπορούσε να της χαλάσει το χατίρι.

@Giannis_An34 gifts his Zoom Freak 1's to a lucky Bucks fan celebrating her birthday!!#ThisIsWhyWePlay | #FearTheDeer pic.twitter.com/lhtGx5rJyY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 5, 2019