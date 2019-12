Τα... ελάφια δίνουν δύσκολο παιχνίδι με τους Πίστονς στο Ντιτρόιτ και πριν από το ματς αυτό, όπως και σε κάθε άλλο είχαμε έναν χορό από όλους τους παίκτες. Σήμερα τον ρόλο του εμψυχωτή έπαιξε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο (δεν θα αγωνιστεί) παρασύροντας τους συμπαίκτες του.

You know the vibes pic.twitter.com/692PqHLmBq

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 5, 2019