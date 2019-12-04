Εντυπωσιακό το Top 10 του Νοεμβρίου στο NBA

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μη βρίσκεται στο Top 10 του Νοεμβρίου, αλλά αυτό δε σημαίνει πως δεν είναι εντυπωσιακό.
Στην κορυφή το κόψιμο του Ποέλτλ σε σουτ νίκης του Χάρντεν.
Δείτε το βίντεο με τις θεαματικές φάσεις...
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 4vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
LIVE
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
LIVE
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
LIVE
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
LIVE
ΓΟΥΛΒΣ 0vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0
LIVE
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
LIVE
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
LIVE
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 0vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
LIVE
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 120vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 97vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 110vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 135vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 96vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 117vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 4vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
LIVE
ΒΟΝΝΗ 36vs
ΠΑΟΚ 31
LIVE
MORNAR BAR 28vs
GAZIANTEP 23
LIVE
ZARAGOZA 0vs
HAPPY CASA BRINDISI 4
ΤΕΛΙΚΟ
NIZHNY NOVGOROD 80vs
VEF RIGA 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ 97vs
NEPTUNAS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 75vs
SIG STRASBOURG 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 94vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ 77vs
ΑΕΚ 79
LIVE
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4vs
ΝΙΣ 1
LIVE
ΜΕΤΣ 0vs
ΡΕΝ 1
LIVE
ΝΤΙΖΟΝ 1vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2
LIVE
ΤΟΥΛΟΥΖ 1vs
ΜΟΝΑΚΟ 1
ΑΜΙAΝ -vs
ΡΕΜΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΑΝΤ -
LIVE
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ 0vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 3vs
FAKEL NOVYI URENGOY 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALKBANK 2vs
VC GREENYARD MAASEIK 3
ΤΕΛΙΚΟ
VERVA WARSZAWA 3vs
TOURS 0
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΝ ΖΙΓΙΕ 1vs
CHANG KAI-CHEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΤΖΟΥΜΙ ΕΡΙ 2vs
SUN XU LIU 0
ΤΕΛΙΚΟ
JANG SU JEONG 2vs
JIANG XINYU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΣAΚΙ ΤΖΑΜΠΕΙ 0vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YUNCHAOKETE BU 0vs
NAM JI SUNG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 2vs
ΙΣΤΟΜΙΝ ΝΤΕΝΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KIM/YE Q. 2vs
HAYASHI/TERE-APISAH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ 0vs
SASI KUMAR MUKUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
MOCHIZUKI/SHIMA. 2vs
PENG/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEE/WU 2vs
SUN X./SUN Z. 1
ΤΕΛΙΚΟ
LI ZEK./LU P. 0vs
NAM/SONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
GONG/ZHANG 2vs
CUI/YUNCHAOKETE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ODRA WODZISLAW 1vs
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ERZENI SHIJAK 3vs
PARTIZANI TIRANA 0
Παρακολουθείστε τις δέκα πιο θεαματικές φάσεις του μήνα Νοεμβρίου στο NBA.
Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μη βρίσκεται στο Top 10 του Νοεμβρίου, αλλά αυτό δε σημαίνει πως δεν είναι εντυπωσιακό.
Στην κορυφή το κόψιμο του Ποέλτλ σε σουτ νίκης του Χάρντεν.
Δείτε το βίντεο με τις θεαματικές φάσεις...