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Εντυπωσιακό το Top 10 του Νοεμβρίου στο NBA

Εντυπωσιακό το Top 10 του Νοεμβρίου στο NBA

Εντυπωσιακό το Top 10 του Νοεμβρίου στο NBA

Παρακολουθείστε τις δέκα πιο θεαματικές φάσεις του μήνα Νοεμβρίου στο NBA. 

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μη βρίσκεται στο Top 10 του Νοεμβρίου, αλλά αυτό δε σημαίνει πως δεν είναι εντυπωσιακό.

Στην κορυφή το κόψιμο του Ποέλτλ σε σουτ νίκης του Χάρντεν.

Δείτε το βίντεο με τις θεαματικές φάσεις...

NBA Top 10 Plays of the Night | December 3, 2019

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