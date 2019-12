Ο Γκασόλ θα βρεθεί στο τεχνικό τιμ των Μπλέιζερς! (pic)

Όπως είπε ο προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς πριν από το παιχνίδι με τους Κλίπερς, ο Ισπανός φόργουορντ/σέντερ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη χώρα του και μόλις επιστρέψει θα στελεχώσει το τεχνικό τιμ της ομάδας!

Έτσι, μετά από μια λαμπρή και «γεμάτη» καριέρα μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ, ο Γκασόλ ετοιμάζεται να πάρει θέση και στην άκρη του πάγκου.

Terry Stotts said pregame that Pau Gasol is currently in Spain, but when he returns, he’ll join the coaching staff, which has been the plan since he was waived last week.

