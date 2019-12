Τρελό γέλιο: Ο Μπάρκλεϊ πέταξε αυγό στο κεφάλι στο Σακίλ! (vid)

Αρχικά οι Σακίλ Ο' Νιλ, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Έρνι Τζόνσον και Κένι Σμιθ πετούσαν στον αέρα νερόμπομπες και μπάλες και απλά... περίμεναν σε ποιον θα «προσγειωθεί».

Από τη στιγμή που οι νερόμπομπες δεν... έσκασαν ποτέ, άρχισε ο Σακίλ να τις πετάει στον Μπάρκλεϊ. Τι το... ήθελε; Ο «Chuck» είχε τις απαντήσεις έτοιμες και άρχισε να του εκσφενδονίζει αυγά!

Ε, ένα από αυτά προσγειώθηκε στο κεφάλι του «Σακ»!

Δείτε την... αρχή του παιχνιδιού...

The Inside Guys take on a Tik Tok Challenge pic.twitter.com/GlKEwkMcsx

— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 4, 2019