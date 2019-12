Θέλουν νίκη ή επανάληψη, αλλιώς θα κάνουν ένσταση οι Ρόκετς (vid)

Χαμός έχει γίνει στο παιχνίδι των Ρόκετς με τους Σπερς, αφού εκτός από την τεράστια ανατροπή που έκανε η ομάδα του Σαν Αντόνιο, υπάρχει και το θέμα με το κάρφωμα του Χάρντεν. Ο «Μούσιας» κάρφωσε, αλλά οι διαιτητές δεν μέτρησαν το καλάθι, αφού δεν το είδαν και τελικά έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο θέμα.

Οι Σπερς νίκησαν στην δεύτερη παράταση με 135-133 και το καλάθι αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Αρχικά ο διαιτητής παραδέχτηκε το λάθος του, αλλά οι Ρόκετς δεν μπορούσαν να κάνουν ένσταση, αφού είχαν περάσει τα 30 δευτερόλεπτα που θα μπορούσαν, ενώ όσο περνούν οι ώρες φαίνεται πως η ομάδα του Χιούστον δεν θα το αφήσει έτσι.

Με το θέμα να έχει πάρει διαστάσεις είναι αισιόδοξοι ότι η λίγκα είτε θα δώσει την νίκη στην ομάδα τους, είτε θα επαναλάβει τα τελευταία 7:50'' λεπτά, ενώ σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι τέτοιο οι Ρόκετς ετοιμάζουν φάκελο για να καταθέσουν ένσταση.

Referee James Capers admits they missed the call on James Harden’s dunk, but the Rockets couldn’t challenge because they allowed 30-second window to pass while “protesting the call, trying to get clarification of it.” pic.twitter.com/RuqUzUgMlK

A Rockets source is optimistic that the NBA office will take action regarding James Harden's dunk that didn't count, either awarding the win to Houston or ordering that the final 7:50 be replayed because the Rockets outscored the Spurs in regulation. The Rockets believe a...

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 4, 2019