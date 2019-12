Απολαυστικό Shaqtin' a Fool με... Ντόντσιτς (vid)

Ανάμεσά τους και ο καλύτερος παίκτης του μήνα στη Δύση, Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έδωσε ασίστ σε κάποιον φίλαθλο στις... ψηλές θέσεις του γηπέδου.

Πάσα στον πάγκο και από τον Σερτζ Ιμπάκα, την ώρα που ο Χόρφορντ νόμιζε ότι ο Μπεν Σίμονς είναι ο... τιραμόλα και ο Άαρον Χόλιντεϊ «έσπασε» τους αστραγάλους του και βρέθηκε μαζί με τους φιλάθλους στις court seats!

A pair of broken ankles, wild out of bounds passes & more highlight this week’s #Shaqtin! pic.twitter.com/fuKNtUHTSp

