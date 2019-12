Δεν άφηνε να περάσει τίποτα ο Κρίσταπς Πορζίνγκις στο ματς των Πέλικανς με τους Μάβερικς. Ο Λετονός στο πρώο δωδεκάλεπτο έριξε 4 τάπες, σταματώντας τα πάντα στην ρακέτα των... καουμπόηδων.

FOUR BLOCKS for Kristaps Porzingis early in New Orleans! #MFFL

: @NBAonTNT pic.twitter.com/o62Ic2uY2z

— NBA (@NBA) December 4, 2019