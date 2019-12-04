Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Τα αποψινά παιχνίδια:
02:00 Καβαλίερς - Πίστονς
02:00 Ουίζαρντς - Μάτζικ
02:30 Ράπτορς - Χιτ
02:30 Πέλικανς - Μάβερικς
03:30 Σπερς - Ρόκετς
04:00 Νάγκετς - Λέικερς
05:00 Κλίπερς - Μπλέιζερς
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5vs
ΙAΛΥΣΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 75vs
NYMBURK 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΙΝΤΖ 2vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΛΙΑΡΙ 4vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΟΦΗ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
VEF RIGA -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
NEPTUNAS -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
SIG STRASBOURG -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΑΕΚ -
ΒΟΝΝΗ -vs
ΠΑΟΚ -
MORNAR BAR -vs
GAZIANTEP -
ZARAGOZA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΑΜΙAΝ -vs
ΡΕΜΣ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΝΙΣ -
ΜΕΤΣ -vs
ΡΕΝ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΑΝΤ -
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -vs
FAKEL NOVYI URENGOY -
HALKBANK -vs
VC GREENYARD MAASEIK -
VERVA WARSZAWA -vs
TOURS -
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
JANG SU JEONG -vs
JIANG XINYU -
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ -vs
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ -
ΣΟΥΝ ΖΙΓΙΕ -vs
CHANG KAI-CHEN -
ΧΟΤΖΟΥΜΙ ΕΡΙ -vs
SUN XU LIU -
ΓΙΑΜΑΣAΚΙ ΤΖΑΜΠΕΙ -vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ -
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ -vs
ΙΣΤΟΜΙΝ ΝΤΕΝΙΣ -
YUNCHAOKETE BU -vs
NAM JI SUNG -
KIM/YE Q. -vs
HAYASHI/TERE-APISAH -
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ -vs
SASI KUMAR MUKUND -
LEE/WU -vs
SUN X./SUN Z. -
MOCHIZUKI/SHIMA. -vs
PENG/YANG -
LI ZEK./LU P. -vs
NAM/SONG -
GONG/ZHANG -vs
CUI/YUNCHAOKETE -
ERZENI SHIJAK -vs
PARTIZANI TIRANA -
Στο Λος Άντζελες αναμένεται να διεξαχθεί το πιο αμφίρροπο ματς, με τους Κλίπερς να υποδέχονται τους Μπλέιζερς. Σημαντικό ματς και στο Τορόντο μεταξύ Ράπτορς-Χιτ, ενώ οι Λέικερς δοκιμάζονται στο Ντένβερ.
Τα αποψινά παιχνίδια:
02:00 Καβαλίερς - Πίστονς
02:00 Ουίζαρντς - Μάτζικ
02:30 Ράπτορς - Χιτ
02:30 Πέλικανς - Μάβερικς
03:30 Σπερς - Ρόκετς
04:00 Νάγκετς - Λέικερς
05:00 Κλίπερς - Μπλέιζερς