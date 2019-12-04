Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

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Στο Λος Άντζελες αναμένεται να διεξαχθεί το πιο αμφίρροπο ματς, με τους Κλίπερς να υποδέχονται τους Μπλέιζερς. Σημαντικό ματς και στο Τορόντο μεταξύ Ράπτορς-Χιτ, ενώ οι Λέικερς δοκιμάζονται στο Ντένβερ. 

Τα αποψινά παιχνίδια:

02:00 Καβαλίερς - Πίστονς
02:00 Ουίζαρντς - Μάτζικ
02:30 Ράπτορς - Χιτ
02:30 Πέλικανς - Μάβερικς
03:30 Σπερς - Ρόκετς
04:00 Νάγκετς - Λέικερς
05:00 Κλίπερς - Μπλέιζερς

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