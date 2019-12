Κατά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο o Σλοβένος μέτρησε 7 triple doubles με 30,6 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 9,6 ασίστ.

Μπορείτε να πάρετε μια μικρή... γεύση από τα κατορθώματά του το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

30.6 points

9.9 rebounds

9.6 assists

7 triple-doubles

Player of the Month



Here are some of @luka7doncic's top buckets and dimes in the fourth quarter this season! pic.twitter.com/jt70p6tFNm

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 3, 2019