Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ ξεκίνησε... φουριόζος τη σεζόν οδηγώντας το Μιλγουόκι σε 17 νίκες ύστερα από τα 20 πρώτα ματς του πρωταθλήματος.

Πώς λοιπόν να έχανε το βραβείο του MVP γι' αυτό το διάστημα; Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που έφτασε στο σημείο να σημειώσει και 50 πόντους σε ένα ματς!

The best of @Giannis_An34 from Oct - Nov.

30.9 PPG | 13.4 RPG | 5.9 APG | 56% FG pic.twitter.com/0ne9gJJjpt

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 3, 2019