Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς οι καλύτεροι παίκτες του μήνα στο NBA!

Σε δύο Ευρωπαίους κατέληξαν τα πρώτα βραβεία της σεζόν όσον αφορά τον καλύτερο παίκτη του μήνα στις δύο Περιφέρειες.

Στην Ανατολή κυριάρχησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος οδήγησε τους Μπακς σε 17 νίκες σε 20 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 30,9 πόντους, 13,4 ριμπάουντ, 5,9 ασίστ kai 1,5 κλεψίματα

Αντίστοιχα, ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο MVP της Δύσης έχοντας 30,8 πόντους, 9,9 ριμπάουντ 9,6 ασίστ και 1,4 κλψίματα. Οι Μάβερικς μέτρησαν σε αυτό το διάστημα ρεκόρ 12-6.

The Kia NBA Players of the Month for October/November! #KiaPOTM



East: @Giannis_An34 (@Bucks)

West: @luka7doncic (@dallasmavs) pic.twitter.com/1KzeAjDIEN

— NBA (@NBA) December 3, 2019