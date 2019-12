Ο Ναν των Μαϊάμι Χιτ μέτρησε κατά μέσο όρο σε αυτό το διάστημα 16,4 πόντους, 3,2 ασίστ και 1,28 κλεψίματα.

Αντίστοιχα ο Μοράντ των Μέμφις Γκρίζλις είχε 18,6 πόντους, 6,4 ασίστ και 1,35 κλεψίματα σε κάθε ματς.

The Kia NBA Rookies of the Month for October/November! #KiaROTM



East: @nunnbetter_ (@MiamiHEAT)

West: @JaMorant (@memgrizz) pic.twitter.com/KniLzVtRJT

— NBA (@NBA) December 3, 2019