Ο Μέλο αναδείχτηκε Παίκτης της Εβδομάδας στη Δύση έχοντας 22.3 πόντους, 7.7 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 0.7 κλεψίματα στο 3-0 των Μπλέιζερς.

«Ο Μέλο είναι σπουδαίος παίκτης... Μπράβο στο Πόρτλαντ για το ότι του άνοιξε την πόρτα και του έδωσε παράταση στην καριέρα του» ήταν το μήνυμα του Πολ Τζορτζ.

Paul George is glad that the Blazers gave Melo the opportunity to return to the NBA. pic.twitter.com/cvyooBBTFl

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 2, 2019