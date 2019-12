Οι Κλίπερς έχασαν ρεκόρ στην ιστορία τους για... ένα τρίποντο! (pic)

Συγκεκριμένα σημείωσαν 150 πόντους και ήθελαν ένα... τρίποντο ακόμα για να «σπάσουν» το ρεκόρ των 152 πόντων από το... μακρινό 1998!

Σε αγώνα πριν από 21 χρόνια, είχαν πετύχει 152 πόντους κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς με αποτέλεσμα να νικήσουν με 152-120 (Μάρεϊ 25, Ρότζερς 24, Μάρτιν 21 - Σλέιτερ 20, Ρέσπερτ 14).

Παρόλα αυτά ισοφάρισαν το ρεκόρ με τους περισσότερους πόντους σε ένα ημίχρονο (82π.)

The Clippers' 82 points in the first half tonight is tied for the second-most points scored in the first half in franchise history.

The #Clippers tie their second most points scored in franchise history at 150 and fall just two point short of their franchise high of 152.

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 2, 2019