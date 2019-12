Ντέιβις: «Στόχος μας να μην κάνουμε δύο ήττες στην σειρά» (vid)

Το νικηφόρο σερί των Λέικερς σταμάτησε από τους Μάβερικς και μοναδικός στόχος της ομάδα του Λος Άντζελες είναι, όπως παραδέχτηκε και ο Άντονι Ντέιβις, να καταφέρει να μην χάσει δύο συνεχόμενες φορές.

«Δεν θέλουμε να χάσουμε δύο συνεχόμενες φορές. Ποτέ. Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι θα διορθώσουμε ότι κάναμε λάθος σήμερα, ειδικά τα ριμπάουντ». Αν το καταφέρουν αυτό οι Λέικερς θα γράψουν ιστορία, αφού ακόμα και οι Μπουλς την σεζόν 1995/96, έχασαν δύο παιχνίδια στην σειρά.

Ο ΛεΜπρον, από την δική του πλευρά, παραδέχτηκε το ίδιο. «Δεν το ξέρεις, αν δεν προσπαθήσεις γι' αυτό. Είναι ρεαλιστική προσέγγιση. Δεν είναι το να αποδεχθείς ότι μερικές φορές θα χάσεις δύο στην σειρά. Απλά πρέπει να έχεις σωστή νοοτροπία».

“We don’t ever wanna lose two in the row, ever. We wanna make sure that we correct everything that we did poorly tonight, especially rebounding" pic.twitter.com/Tz5q9GS8cS

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 2, 2019