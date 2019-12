Λούκα Ντόντσιτς: Έτσι σταμάτησε το νικηφόρο σερί των Λέικερς! (pic & vid)

Οι Μάβερικς συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία στο φετινό ΝΒΑ και εκείνος που είναι ο βασικός υπαίτιος γι' αυτό είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο νεαρός Σλοβένος έχει τρελάνει την στατιστική και μαζί βοηθάει στο να φεύγει νικήτρια η ομάδα του.

Ο νεαρός Σλοβένος με ακόμα μια εκπληκτική εμφάνιση, σταμάτησε το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί των Λέικερς, με 10 συνεχόμενες νίκες. Ο Ντόντσιτς είχε 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ και έγινε και πάλι λόγος συζήτησης στον μπασκετικό κόσμο.

Δείτε την εκπληκτική εμφάνιση του:

Luka put on a show and ended the Lakers' 10-game winning streak!

27 Pts

9 Reb

10 Ast pic.twitter.com/eQksULWriZ

— SportsCenter (@SportsCenter) December 1, 2019