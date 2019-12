Η κάμερα «συνέλαβε» τον πλέι μέικερ των Λέικερς να ρίχνει ένα... γλυκό βλέμμα στον Σλοβένο σταρ προκαλώντας την απορία του.

Επειδή όπως λένε οι Κινέζοι «μια φωτογραφία ισούται με χίλιες λέξεις» απλά δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Αξίζει πολλές περισσότερες!

Get yourself someone who looks at you like Rajon Rondo looks at Luka Doncic #NBA #NBATwitter pic.twitter.com/t7eJrbtfud

— Mavs Nation (@MavsNationCP) December 2, 2019