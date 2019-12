Ο ένας είχε 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο άλλος 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ντόντσιτς και Λεμπρόν ήταν απολαυστικοί ξανά. Φυσικά, ο πρώτος χαμογέλασε δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του με 114-100.

Ιδού το... show τους:

@luka7doncic (27 PTS, 9 REB, 10 AST) & @KingJames (25 PTS, 9 REB, 8 AST) duel as the @dallasmavs win in LA! pic.twitter.com/zuj3DaUIeY

— NBA (@NBA) December 1, 2019