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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
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Λαρεντζάκης σε Κ. Αντετοκούνμπο: «Ρε μ@λ@κ@ ξύρισε το μουστάκι» (pic)

Λαρεντζάκης σε Κ. Αντετοκούνμπο: «Ρε μ@λ@κ@ ξύρισε το μουστάκι» (pic)

Λαρεντζάκης σε Κ. Αντετοκούνμπο: «Ρε μ@λ@κ@ ξύρισε το μουστάκι» (pic)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον Κώστα Αντετοκούνμπο. 

Ο φόργουορντ των Λέικερς ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται πως έχει αφήσει μουστάκι.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ως μεγάλο πειραχτήρι που είναι, δεν έχασε την ευκαιρία.

«Έλα μλκ ξύρισε το μουστάκι…», έγραψε ο διεθνής γκαρντ της Μούρθια.

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