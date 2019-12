Χάρντεν: «Τρελάθηκε» όταν κατάλαβε πως έχασε το ρεκόρ για 2 πόντους (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο «μούσιας» έχει προσωπικό ρεκόρ πόντων έχοντας σκοράρει δύο φορές 61.

Κόντρα στους Χοκς αγωνίστηκε τρεις περιόδους μετρώντας 60 πόντους.

Όταν ο Χάρντεν κάθισε στον πάγκο βγαίνοντας για τελευταία φορά από το παρκέ, κοίταξε το cube στην οροφή και είδε τους πόντους του.

Όταν κατάλαβε πως έχασε ευκαιρία για νέο προσωπικό ρεκόρ πόντων, δε μπορούσε να το πιστέψει.

Δείτε το στιγμιότυπο...

Harden realizing he got benched two points away from his career-high pic.twitter.com/fXEsIHN43I

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 1, 2019