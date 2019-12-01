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Top 5 με Αντετοκούνμπο, Ουέστμπρουκ και Εμπίντ (vid)

Top 5 με Αντετοκούνμπο, Ουέστμπρουκ και Εμπίντ (vid)

Top 5 με Αντετοκούνμπο, Ουέστμπρουκ και Εμπίντ (vid)

Δείτε τις πιο θεαματικές φάσεις από τα παιχνίδια του NBA που έγιναν τα ξημερώματα. 

Αν και μόλις τέσσερις αναμετρήσεις υπήρχαν στο πρόγραμμα της Λίγκας, το θέαμα δεν έλειψε.

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ράσελ Ουέστμπρουκ και Τζόελ Εμπίντ έχουν θέση στο Top 5 της βραδιάς, αλλά η κορυφή ανήκει σε άλλον.

Παρακολουθείστε το βίντεο...

NBA Top 5 Plays of the Night | November 30, 2019

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