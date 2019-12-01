Top 5 με Αντετοκούνμπο, Ουέστμπρουκ και Εμπίντ (vid)

Αν και μόλις τέσσερις αναμετρήσεις υπήρχαν στο πρόγραμμα της Λίγκας, το θέαμα δεν έλειψε.
Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ράσελ Ουέστμπρουκ και Τζόελ Εμπίντ έχουν θέση στο Top 5 της βραδιάς, αλλά η κορυφή ανήκει σε άλλον.
Παρακολουθείστε το βίντεο...
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ATLETICO MADRID -vs
FC BARCELONA -
NORWICH CITY -vs
ARSENAL -
LEICESTER CITY -vs
EVERTON FC -
MANCHESTER UNITED -vs
ASTON VILLA -
AS MONACO -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
B. MONCHENGLADBACH -vs
SC FREIBURG -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
NORWICH CITY -vs
ARSENAL -
WOLVES -vs
SHEFFIELD UNITED -
MANCHESTER UNITED -vs
ASTON VILLA -
LEICESTER CITY -vs
EVERTON FC -
SEVILLA FC -vs
CD LEGANES -
ATHLETIC BILBAO -vs
GRANADA CF -
ESPANYOL -vs
OSASUNA -
GETAFE CF -vs
LEVANTE UD -
ATLETICO MADRID -vs
FC BARCELONA -
JUVENTUS -vs
US SASSUOLO -
LAZIO -vs
UDINESE -
INTER -vs
SPAL -
PARMA -vs
AC MILAN -
SSC NAPOLI -vs
FC BOLOGNA -
HELLAS VERONA -vs
AS ROMA -
B. MONCHENGLADBACH -vs
SC FREIBURG -
VFL WOLFSBURG -vs
SV WERDER BREMEN -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 100vs
DENVER NUGGETS 97
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 119vs
INDIANA PACERS 116
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 137vs
CHARLOTTE HORNETS 96
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 158vs
ATLANTA HAWKS 111
BROOKLYN NETS -vs
MIAMI HEAT -
NEW YORK KNICKS -vs
BOSTON CELTICS -
MINNESOTA -vs
MEMPHIS GRIZZLIES -
LOS ANGELES LAKERS -vs
DALLAS MAVERICKS -
NEW ORLEANS PELICANS -vs
OKLAHOMA CITY -
DETROIT PISTONS -vs
SAN ANTONIO SPURS -
FC NANTES -vs
TOULOUSE FC -
STADE RENNES -vs
AS SAINT-ETIENNE -
AS MONACO -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
GAZISEHIR GAZIANTEP -vs
DENIZLISPOR -
ISTANBUL BASAKSEHIR -vs
ANTALYASPOR -
TRABZONSPOR -vs
GALATASARAY -
FK SOCHI -vs
ORENBURG -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
DINAMO MOSKVA -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
SPARTAK MOSKVA -
REAL BETIS -vs
ESTUDIANTES -
GRAN CANARIA -vs
FUENLABRADA -
JOVENTUT BADALONA -vs
BILBAO BASKET -
ZARAGOZA -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
VIRTUS ROMA -
ALMA TRIESTE -vs
DE LONGHI TREVISO -
ORIORA PISTOIA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
SASSARI -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΜΙΛAΝΟ -vs
REGGIANA -
VL PESARO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
VIRTUS BOLOGNA -vs
RED OCTOBER CANTU -
BURSASPOR -vs
GAZIANTEP -
PINAR KARSIYAKA -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
OGM ORMANSPOR -vs
AFYON BELEDIYE -
EXETER CITY -vs
HARTLEPOOL UNITED -
CRAWLEY TOWN -vs
FLEETWOOD TOWN -
GILLINGHAM -vs
DONCASTER ROVERS -
COVENTRY CITY -vs
IPSWICH TOWN -
NORTHAMPTON TOWN -vs
NOTTS COUNTY -
ROCHDALE -vs
BOSTON UNITED -
BLACKPOOL -vs
MAIDSTONE UNITED -
BRISTOL ROVERS -vs
PLYMOUTH ARGYLE -
PETERBOROUGH UNITED -vs
DOVER ATHLETIC -
TRANMERE ROVERS -vs
CHICHESTER CITY -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
Δείτε τις πιο θεαματικές φάσεις από τα παιχνίδια του NBA που έγιναν τα ξημερώματα.
Αν και μόλις τέσσερις αναμετρήσεις υπήρχαν στο πρόγραμμα της Λίγκας, το θέαμα δεν έλειψε.
Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ράσελ Ουέστμπρουκ και Τζόελ Εμπίντ έχουν θέση στο Top 5 της βραδιάς, αλλά η κορυφή ανήκει σε άλλον.
Παρακολουθείστε το βίντεο...