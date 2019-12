Κόντρα στους Χοκς ήταν ασυγκράτητος.

Ο Τζέιμς Χάρντεν σταμάτησε στους 60 πόντους!

Ετσι, ο «μούσιας» για 20ή φορά στην καριέρα του ξεπέρασε τους 50 πόντους σε ένα ματς.

MAKE IT POINTS FOR JAMES HARDEN! HIS 20TH 50-POINT GAME OF HIS CAREER!

— NBA (@NBA) December 1, 2019