Ιστοσελίδα έφτιαξε... συγχωροχάρτι για τους επικριτές του Καρμέλο! (pic)

Άκουσε πολλά, αρκετοί τον θεώρησαν «ξοφλημένο», αλλά ο ίδιος επέστρεψε και κάθε βράδυ φροντίζει να διαψεύδει τους επικριτές του!

Ο Καρμέλο Άντονι δείχνει πως δεν έχει τελειώσει με το μπάσκετ και με την φανέλα των Μπλέιζερς επιβεβαιώνει σχεδόν κάθε βράδυ την καλή του κατάσταση. Άλλωστε, στα τρία τελευταία παιχνίδια του έχει κατά μέσο ότο 22.0 πόντους!

Η σελίδα «CTRL the Narrative» έβαλε πολλή έμπνευση και δημιούργησε μια απολογητική φόρμα για όσους δεν πίστευαν στον «Μέλο».

Αν τον αμφισβητούσατε και πλέον αναθεωρήσατε, εκτυπώστε και συμπληρώστε!

«Απολογητική Φόρμα για Καρμέλο Άντονι

Προς: Καρμέλο Άντονι

Από: - Ημερομηνία: -

Λόγος συμπεριφοράς:

- Τα media με έπεισαν πως είχε "τελειώσει"

- Βασικά δεν είδα τα παιχνίδια

- Είδα μόνο τις προηγμένες στατιστικές αναλύσεις

- Δεν ξέρω μπάσκετ

- Ζήλευα τον Καρμέλο

- Ο Ερμής ήταν ανάδρομος

- Δια του παρόντος θα σέβομαι τον Καρμέλο Άντονι και δεν θα μιλάω υποτιμητικά για τον μελλοντικό Hall of Famer

Η συγγνώμη σου πρέπει να είναι τόσο δυνατή, όσο η ασέβειά σου».

CARMELO ANTHONY APOLOGY FORM

Tag someone who needs to fill this out and put some respek on Melo's name#STAYME700 pic.twitter.com/SQiUU3Uuy8

— CTRL the Narrative (@ctrlnarrative) November 28, 2019