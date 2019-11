Ιγκουοντάλα: «Ο Χόλιντεϊ είναι ο κορυφαίος αμυντικός στο ΝΒΑ» (pic)

Έχει κληθεί να μαρκάρει σπουδαίους παίκτες και το έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία, όπως η άμυνα που έπαιξε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς στους τελικούς του 2015, τότε που είχε αναδειχθεί και MVP στο πρωτάθλημα των Ουόριορς.

Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα εκθείασε τον Τζρου Χόλιντεϊ, τονίζοντας πως είναι ο κορυφαίος αμυντικός στη λίγκα.

Ο Τζρου είχε 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ στο ματς των Πέλικανς με τους Θάντερ.

Δείτε την ανάρτηση του Ιγκουοντάλα

Best defender in the league... @Jrue_Holiday11

— andre (@andre) November 30, 2019