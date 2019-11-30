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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑPortland Trail Blazers
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Τα φετινά highlights του Καρμέλο (vid)

Τα φετινά highlights του Καρμέλο (vid)

Τα φετινά highlights του Καρμέλο (vid)

Ο βετεράνος φόργουορντ επέστρεψε αγριεμένος στα παρκέ του NBA. 

Ο Καρμέλο Άντονι μετά από καιρό επέστρεψε στη δράση και ήδη έχει βρει ρυθμό.

Σε έξι παιχνίδια με τους Μπλέιζερς μετρά 17.7 πόντους με 46.2% σε σουτ εντός πεδιάς, 6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 2.2 λάθη.

Δείτε τις καλύτερες φετινές στιγμές του...

Best of Carmelo Anthony | 2019-20 NBA Season

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