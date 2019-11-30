Τα φετινά highlights του Καρμέλο (vid)

Ο Καρμέλο Άντονι μετά από καιρό επέστρεψε στη δράση και ήδη έχει βρει ρυθμό.
Σε έξι παιχνίδια με τους Μπλέιζερς μετρά 17.7 πόντους με 46.2% σε σουτ εντός πεδιάς, 6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 2.2 λάθη.
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ΙΩΝΙΚΟΣ 45
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ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 21vs
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ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
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ΠΑΟΚ -
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ORLANDO MAGIC 83vs
TORONTO RAPTORS 90
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 107vs
CHARLOTTE HORNETS 110
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 95vs
PHILADELPHIA 76ERS 101
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 110vs
MILWAUKEE BUCKS 119
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 122vs
GOLDEN STATE 105
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OKLAHOMA CITY 109vs
NEW ORLEANS PELICANS 104
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 105vs
ATLANTA HAWKS 104
ΤΕΛΙΚΟ
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UTAH JAZZ 103
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 107vs
LOS ANGELES CLIPPERS 97
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PHOENIX SUNS 113vs
DALLAS MAVERICKS 120
ΤΕΛΙΚΟ
PORTLAND 107vs
CHICAGO BULLS 103
ΤΕΛΙΚΟ
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WASHINGTON WIZARDS 103
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DENVER NUGGETS -
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OLYMPIQUE LYON -
REIMS -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
OSC LILLE -vs
DIJON FCO -
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MONTPELLIER HSC -vs
AMIENS SC -
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ANGERS SCO -
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ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
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ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 1vs
ΙAΛΥΣΟΣ 0
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ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
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ΤΡΙΚΑΛΑ 3vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0
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ΒΕΡΟΙΑ 2vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
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ALANYASPOR 0vs
ANKARAGUCU 0
ΤΕΛΙΚΟ
SIVASSPOR 2vs
KASIMPASA 0
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RIZESPOR 3vs
KONYASPOR 1
GOZTEPE -vs
FENERBAHCE -
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ΤΕΛΙΚΟ
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UNICAJA -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
MONBUS OBRADOIRO -
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UCAM MURCIA -
MORABANC ANDORRA -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
TRENTO -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
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TOFAS 10
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BESIKTAS 83vs
SIGORTAM.NET ITU 80
ΤΕΛΙΚΟ
BANDIRMA B.I.K. 82vs
BAHCESEHIR KOLEJI 68
BUYUKCEKMECE -vs
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FOREST GREEN ROVERS -vs
CARLISLE UNITED -
OLDHAM ATHLETIC -vs
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OXFORD UNITED -
EASTLEIGH -vs
CREWE ALEXANDRA -
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ELPIDA AMPELOKIPON 0
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΠΑΟΚ -
Ο βετεράνος φόργουορντ επέστρεψε αγριεμένος στα παρκέ του NBA.
Ο Καρμέλο Άντονι μετά από καιρό επέστρεψε στη δράση και ήδη έχει βρει ρυθμό.
Σε έξι παιχνίδια με τους Μπλέιζερς μετρά 17.7 πόντους με 46.2% σε σουτ εντός πεδιάς, 6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 2.2 λάθη.
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