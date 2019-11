Επιστροφή στοιχήματος* στη Super League! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Μάγεψε ο Χόλις-Τζέφερσον κόντρα στους Μάτζικ.

Ο παίκτης των Ράπτορς μοίρασε μια εντυπωσιακή no-look σκαστή στον Σιάκαμ.

Δείτε τι έκανε

Rondae Hollis-Jefferson’s no-look assist earns the Raptors the win and your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/YLeddVuswt

— NBA TV (@NBATV) November 30, 2019