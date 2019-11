Επιστροφή στοιχήματος* στη Super League! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ακόμα περιμένει να κάνει χειραψία ο Ζακ Κόλινς με κάποιον συμπαίκτη του.

Ο σέντερ των Μπλέιζερς ήταν πολύ υπομονετικός, αλλά κανείς παίκτης του Πόρτλαντ δεν συγκινήθηκε και τον άφησαν να περιμένει.

Δείτε το απολαυστικό video

me when i excitedly text my crush and never get a reply https://t.co/ezBq78hrQV

— Jet Lia(@TheJetLiao) November 30, 2019