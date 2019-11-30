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Μάγος Ντόντσιτς, «ιπτάμενοι» ΛεΜπρόν-Ραντλ στο TOP 10! (vid)

Μάγος Ντόντσιτς, «ιπτάμενοι» ΛεΜπρόν-Ραντλ στο TOP 10! (vid)

Μάγος Ντόντσιτς, «ιπτάμενοι» ΛεΜπρόν-Ραντλ στο TOP 10! (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς... απογειώθηκε, ο Ντόντσιτς έκανε τα μαγικά του, αλλά η κορυφή ανήκει στον ιπτάμενο Ραντλ

Εντυπωσιακό το TOP 10 του ΝΒΑ.

Ο Ντόντσιτς μάγεψε, ο ΛεΜπρόν έκανε την πτήση του, αλλά δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τον Ραντλ που πάτησε κορυφή με το κάρφωμα του.

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