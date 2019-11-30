Μάγος Ντόντσιτς, «ιπτάμενοι» ΛεΜπρόν-Ραντλ στο TOP 10! (vid)

Εντυπωσιακό το TOP 10 του ΝΒΑ.
Ο Ντόντσιτς μάγεψε, ο ΛεΜπρόν έκανε την πτήση του, αλλά δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τον Ραντλ που πάτησε κορυφή με το κάρφωμα του.
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 91vs
ΜΙΛAΝΟ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 71vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 104vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 67vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
CELTA DE VIGO 0vs
REAL VALLADOLID 0
ΤΕΛΙΚΟ
FC SCHALKE 04 2vs
UNION BERLIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
OLYMPIQUE MARSEILLE 2vs
BREST 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 100vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 89vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 76vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 73
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΦΗ -vs
ΑΕΚ -
NEWCASTLE UNITED -vs
MANCHESTER CITY -
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
AFC BOURNEMOUTH -
CHELSEA -vs
WEST HAM UNITED -
LIVERPOOL FC -vs
BRIGHTON & HOVE -
BURNLEY FC -vs
CRYSTAL PALACE -
SOUTHAMPTON FC -vs
WATFORD FC -
DEPORTIVO ALAVES -vs
REAL MADRID -
REAL SOCIEDAD -vs
SD EIBAR -
MALLORCA -vs
REAL BETIS -
VALENCIA CF -vs
VILLARREAL CF -
BRESCIA -vs
ATALANTA -
GENOA CFC -vs
TORINO FC -
ACF FIORENTINA -vs
LECCE -
1. FC KOLN -vs
FC AUGSBURG -
PADERBORN 07 -vs
RB LEIPZIG -
HERTHA BSC -vs
BORUSSIA DORTMUND -
TSG 1899 HOFFENHEIM -vs
FORTUNA DUSSELDORF -
BAYERN MUNCHEN -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΑΡΗΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΑΕΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 107vs
CHARLOTTE HORNETS 110
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 83vs
TORONTO RAPTORS 90
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 95vs
PHILADELPHIA 76ERS 101
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 110vs
MILWAUKEE BUCKS 119
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 122vs
GOLDEN STATE 105
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 109vs
NEW ORLEANS PELICANS 104
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 105vs
ATLANTA HAWKS 104
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 94vs
UTAH JAZZ 103
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 107vs
LOS ANGELES CLIPPERS 97
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 113vs
DALLAS MAVERICKS 120
ΤΕΛΙΚΟ
PORTLAND 107vs
CHICAGO BULLS 103
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES LAKERS 125vs
WASHINGTON WIZARDS 103
SACRAMENTO KINGS -vs
DENVER NUGGETS -
RC STRASBOURG -vs
OLYMPIQUE LYON -
REIMS -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
OSC LILLE -vs
DIJON FCO -
NIMES OLYMPIQUE -vs
FC METZ -
MONTPELLIER HSC -vs
AMIENS SC -
OGC NICE -vs
ANGERS SCO -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
RIZESPOR -vs
KONYASPOR -
SIVASSPOR -vs
KASIMPASA -
ALANYASPOR -vs
ANKARAGUCU -
GOZTEPE -vs
FENERBAHCE -
KRYLIA SOVETOV -vs
UFA -
ROSTOV -vs
URAL -
AKHMAT GROZNY -vs
RUBIN KAZAN -
SAN PABLO BURGOS -vs
UNICAJA -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
MONBUS OBRADOIRO -
BAXI MANRESA -vs
UCAM MURCIA -
MORABANC ANDORRA -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
TRENTO -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
LIVE
BESIKTAS 19vs
SIGORTAM.NET ITU 20
BANDIRMA B.I.K. -vs
BAHCESEHIR KOLEJI -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
TOFAS -
BUYUKCEKMECE -vs
TURK TELEKOM -
WALSALL -vs
OXFORD UNITED -
FOREST GREEN ROVERS -vs
CARLISLE UNITED -
OLDHAM ATHLETIC -vs
BURTON ALBION -
CHELTENHAM TOWN -vs
PORT VALE -
KINGSTONIAN -vs
FYLDE -
SHREWSBURY TOWN -vs
MANSFIELD TOWN -
PORTSMOUTH -vs
ALTRINCHAM -
EASTLEIGH -vs
CREWE ALEXANDRA -
OFI -vs
ELPIDA AMPELOKIPON -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΠΑΟΚ -
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς... απογειώθηκε, ο Ντόντσιτς έκανε τα μαγικά του, αλλά η κορυφή ανήκει στον ιπτάμενο Ραντλ
Εντυπωσιακό το TOP 10 του ΝΒΑ.
Ο Ντόντσιτς μάγεψε, ο ΛεΜπρόν έκανε την πτήση του, αλλά δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τον Ραντλ που πάτησε κορυφή με το κάρφωμα του.