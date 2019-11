Νικς: Ισοφάρισαν το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας τους! (pic)

Ακόμα μία δύσκολη σεζόν για τους φίλους των Νικς.

Η ομάδα της Νέα Υόρκης ηττήθηκε από τους Σίξερς και έφτασε στο 4-15.

Έτσι ισοφάρισε το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της (3 φορές είχε γίνει στο παρελθόν).

Τρεις από τις 4 φορές το είδε α συμβαίνει τις τελευταίες 11 σεζόν (πιο πρόσφατη το 2014-15)

The @NYKnicks are 4-15 this season, tied for their worst 19-game start to a season in franchise history (done 3 times before).

3 of those 4 instances have occurred in the last 11 seasons (most recently in 2014-15). pic.twitter.com/zvcMpToSZl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 30, 2019