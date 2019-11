«Μέγας» είσαι Καρμέλο και θαυμαστή η επιστροφή σου! (pic & vid)

Ο Μέλο βρήκε το συμβόλαιο που έψαχνε έναν ολόκληρο χρόνο, οι Μπλέιζερς επιτέλους συνήλθαν και άρχισαν να δείχνουν καλύτερο πρόσωπο στο παρκέ και με αυτό τον τρόπο η επιστροφή του Καρμέλο έχει κάνει τον... μπασκετικό κόσμο να συζητά.

Ο έμπειρος άσος κάθε παιχνίδι εμφανίζεται και καλύτερος, έχει βοηθήσει την ομάδα του Πόρτλαντ να βρει νίκες και όλα μοιάζουν τόσο... Μέλο.

Κόντρα στους Μπουλς ήταν και πάλι εξαιρετικός με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ στα τρία τελευταία του παιχνίδια μετρά 22.3 πόντους κατά μέσο όρο.

Είναι βασικός, αφού βρήκε αμέσως θέση στους Μπλέιζερς, που έψαχναν μια αλλαγή και συνολικά μετρά 16.6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ, δείχνοντας πάντως ότι σε κάθε παιχνίδι είναι και καλύτερος.

Melo is heating up, averaging 22.3 PPG over his last three pic.twitter.com/YSETqB70aV

