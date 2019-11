Το σουτ του ΛεΜπρον με το αριστερό που σε κάνει να το βλέπεις σε repeat! (vids)

Ο «Βασιλιάς» διανύει μια από τις καλύτερες σεζόν του και αυτό βγαίνει μέσα στο παρκέ. Δεν είναι απλά αποτελεσματικός, αλλά αυτά που κάνει είναι εξίσου εντυπωσιακά με το αποτέλεσμα.

Κόντρα στους Ουίζαρντς ήταν και πάλι στα καλύτερα του και έκανε ένα σουτ, αφού στάθηκε στον αέρα, με το αριστερό χέρι, που σε κάνει να θέλεις να το καναδείς.

«Βασιλιάς»...

LeBron is really shooting elbow jumpers with his left hand pic.twitter.com/bP0F19aC6d

