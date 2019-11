Γιανγκ: Με 49 πόντους και 8 τρίποντα ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση της καριέρας του! (vid)

Αυτά τα παιδιά από το περσινό ντραφτ είναι ασταμάτητα. Από την μία ο Λούκα Ντόντσιτς και τα τρελά που κάνει μέσα στο παρκέ και από την άλλη ο Τρε Γιανγκ που δεν τον αφήνει να ξεχωρίσει. Κόντρα στους Πέισερς, όπου οι Χοκς ηττήθηκαν στο τέλος, ο νεαρός Αμερικανός είχε 49 πόντους, με 8 εύστοχα τρίποντα, επίδοση με την οποία ισοφάρισε την καλύτερη της καριέρας του.

@TheTraeYoung ties his career-high for PTS (49) and made threes (8) in the @ATLHawks OT clash vs. Indiana! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/m31f6y3v5a

— NBA (@NBA) November 30, 2019