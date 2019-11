Οι Λέικερς ισοφάρισαν την καλύτερη εκκίνηση της ιστορίας τους! (pic)

«Μυθική» σεζόν κάνουν οι Λέικερς, αφού γρήγορα ξεπέρασαν το περσινό σοκ και φέτος γράφουν ιστορία. Μέχρι τώρα και από την έναρξη της σεζόν έχουν ρεκόρ 17-2, παράλληλα έχουν 10 συνεχόμενες νίκες και με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισαν την καλύτερη εκκίνηση της ιστορίας τους.

ΛεΜπρον και Ντέιβις συνεργάζονται άψογα και είναι αποφασισμένοι αν «τραβήξουν» την ομάδα τους σε νέες επιτυχίες.

10 straight wins

17-2 record

The Lakers are tied for their best start in franchise history. pic.twitter.com/BZMt3Y9mo1

— ESPN (@espn) November 30, 2019