Με το... καλημέρα, έδωσε το πρώτο κάρφωμα στο παιχνίδι με τους Καβαλίερς ο Γιάννης, βγάζοντας παράλληλα και μια τρομερή κραυγή!

First play of the game... MEAN MUG. #FearTheDeer pic.twitter.com/XwaK4EYpi6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 30, 2019