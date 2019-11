Νετς - Σέλτικς 112-107: Έλειπε ο Ίρβινγκ, «χόρευε» ο Ντινγουίντι! (vid)

Για δεύτερη σερί φορά ο Ίρβινγκ δεν έπαιξε κόντρα στην πρώην ομάδα του. Όμως οι Νετς είχαν τον Ντινγουίντι σε μεγάλα κέφια.

Ο γκαρντ του Μπρούκλιν είχε 32 πόντους και 11 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη (112-107) επί των Σέλτικς. Με αυτόν τον τρόπο το σύνολο του Άτκινσον πήγε στο 10-9. Έπεσαν στο 13-5 οι Κέλτες.

Ο Μπράουν μείωσε σε 109-103, 1:44 για το τέλος. Ο Άλεν κάρφωσε για το 111-105 στα 34 δευτερόλεπτα για να μειώσει ο Κέμπα σε 111-107. Ο Τεμπλ πήγε στις βολές, έγραψε το 112-107, με το Μπρούκλιν να παίρνει μια δύσκολη νίκη.

Για τους νικητές ο Ντινγούιντι είχε 32 με 11 ασίστ, ενώ ο Άλεν είχε 14 με 11 ριμπάουντ

Για τους ηττημένους ο Τείτουμ είχε 26πόντους με 9 ριμπάουντ, ενώ 17 είχε ο Κέμπα.

Locked in Dinwiddie!

27 PTS, 10 AST for @SDinwiddie_25 with 1:10 left in the 3rd on NBA League Pass. #WeGoHard

Watch Live: https://t.co/4P1wBbWdbG pic.twitter.com/qzXTf5hOQR

— NBA (@NBA) November 29, 2019